Motorrad und Radlader stoßen zusammen: 67-Jähriger stirbt

Bei einem Unfall mit einem Radlader ist ein Motorradfahrer in Mittelfranken gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer des Radladers am Mittwoch in Hilpoltstein (Landkreis Roth) aus einer Einmündung nach links auf eine Straße einfahren. Hierbei habe er wohl nach derzeitigem Stand der Ermittlungen das von links kommende Motorrad übersehen. Der 67 Jahre alte Fahrer des Motorrads konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Radlader zusammen. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

(dpa)