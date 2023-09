Schweres Gerät fällt auf Arbeiter: Lebensgefährlich verletzt

Ein rund eine Tonne schweres landwirtschaftliches Gerät ist im oberpfälzischen Schorndorf (Landkreis Cham) auf einen 56-Jährigen gefallen und hat ihn lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, führte der Mann am Dienstagvormittag Reparaturarbeiten an dem sogenannten Mulcher durch und hob ihn dafür mit einer Palettengabel an, die an einem Traktor angebracht war.

Der Mulcher stürzte während der Arbeiten auf den Mann. Ein Angehöriger habe Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte gerufen. Ein Hubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Der 56-Jährige befand sich laut Polizei in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden hätten sich zunächst nicht ergeben.

(dpa)