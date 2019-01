vor 50 Min.

Unfall auf A8 - Lkw durchschlägt Leitplanke Bayern

Auf der A8 ist am Donnerstag ein schwerer Unfall passiert. Ein Lkw ist umgestürzt und hat die Mittelleitplanke durchschlagen. Es kommt zu Staus in beide Richtungen.

Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der A8 offenbar umgestürzt und hat die Mittelleitplanke zwischen der Ausfahrt Hofoldinger Forst und dem Autobahnkreuz München Süd in Fahrtrichtung München durchschlagen. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten Informationen sollen Autos in beiden Fahrtrichtungen von dem Unfall betroffen sein.

Ein Großaufgebot von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Polizei ist am Unfallort im Einsatz, es staut sich in beide Richtungen. Zwischenzeitlich war die Autobahn für eine halbe Stunde komplett gesperrt. Ob und wie viele Menschen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. (AZ)

