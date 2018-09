Unfall bei Notfall-Übung: Hoher Sachschaden bei Zugspitzbahn

2001 verschwand die Schülerin Peggy, 2016 wurde ihr Skelett in einem Wald gefunden. Jetzt kommt erneut Bewegung in den Fall.

Wiesn 2018

Oktoberfest 2018 in München: Start, Umzug, Aufbau, FC Bayern

Das Oktoberfest 2018 in München rückt näher, der Aufbau läuft. Wann genau beginnt die Wiesn 2018? Was wird die Maß Bier kosten? News und Infos in der Übersicht.