vor 42 Min.

Unfall in Balderschwang: Traktor überrollt zwei Kinder - beide tot

In Balderschwang sind zwei Kinder von einem Traktor überrollt worden und ihren Verletzungen erlegen.

Bei einem Traktor-Unfall in Balderschwang im Allgäu sind am Samstagabend zwei Kinder überrollt und getötet worden. Ein weiteres Kind ist schwerst traumatisiert.

Drama in Balderschwang: Ein 13-jähriger Junge hat am Samstagabend im Oberallgäu mit einem Traktor zwei Kinder überrollt. Wie die Polizei mitteilte, wurden der 10-jährige Junge und das 13-jährige Mädchen schwer verletzt und starben noch an der Unfallstelle. Ein 12-jähriges Mädchen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und ist schwerst traumatisiert.

Zwei Kinder werden in Balderschwang von einem Traktor überrollt

Nach Polizeiangaben waren die vier Kinder gegen 20.55 Uhr in einem Traktor auf einem Waldweg auf Höhe der Lenzenalp unterwegs. Der 10-jährige Junge sowie die beiden Mädchen fuhren in der Ladeschaufel der landwirtschaftlichen Maschine mit.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache fielen die Kinder während der Fahrt aus der Schaufel. Zwei von ihnen wurden von dem Traktor überollt. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) könnte eine Bodenunebenheit den Unfall verursacht haben.

Traktorunfall in Balderschwang: Kinder stammen aus Österreich

Die vier Kinder stammen aus dem nahegelegenen Österreich. Dementsprechend waren neben der bayerischen Polizei auch Ermittler aus dem Nachbarland im Einsatz.

Zudem waren zahlreiche Einsatzkräfte von Bergwacht, Rettungsdienst und Feierwehr bis in die späte Nacht hinein am Unfallort. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. (dpa, AZ)

