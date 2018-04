06:25 Uhr

Unfall mit Gefahrguttransporter: A8 in Richtung München gesperrt Bayern

Auf der A8 bei Sulzemoos ist ein Gefahrguttransporter von der Fahrbahn abgekommen. Die Autobahn ist gesperrt - in Richtung München komplett.

Autofahrer müssen sich auf der A8 zwischen Sulzemoos und Dachau/Fürstenfeldbruck auf lange Staus einstellen: Gegen Mitternacht war ein Gefahrguttransporter von der Autobahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht.

Die Bergung wird nach Angaben der Polizei am Freitag noch mindestens bis 9 Uhr dauern. Die A8 ist in Fahrtrichtung München komplett gesperrt. Hier hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Sulzemoos ausgeleitet. Auch in Richtung Stuttgart gibt es massive Behinderungen, da nur eine Spur frei ist.

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Zum Sachschaden könne noch keine Angabe gemacht werden. (AZ)

