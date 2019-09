13:49 Uhr

Unfall mit Sportwagen auf A95 – 23-Jähriger tot

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall auf der A95 bei Starnberg ums Leben gekommen: Er prallte mit seinem Audi R8 Spyder in eine Leitplanke.

Bei einem Unfall mit einem Sportwagen auf der A95 bei Starnberg ist am Sonntag ein 23-Jähriger getötet worden. Der 22-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt.

Bei einem schweren Autounfall auf der A95 ist in der Nacht zu Sonntag ein 23-Jähriger gestorben. Nach Polizeiangaben kollidierte der Sportwagen des Mannes kurz vor dem Autobahndreieck Starnberg mit der Leitplanke und prallte gegen einen Baum. Anschließend fing das Auto Feuer. Der 22-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in eine Münchner Klinik gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

A95: Sportwagen war mit hohem Tempo unterwegs

Der Sportwagen war gegen 1.50 Uhr in Richtung Garmisch-Partenkirchen zwischen den Anschlussstellen München-Fürstenried und Starnberg auf der Autobahn unterwegs. Ohne das Zutun anderer Verkehrsteilnehmer verlor der Fahrer des Audi R8 Spyder plötzlich die Kontrolle über das Auto und schlitterte über alle drei Fahrstreifen. Dann prallte er gegen die rechte Leitplanke, bevor er mit einem Baum auf dem Grünstreifen kollidierte.

Während der Fahrer des Wagens wohl sofort tot war, wurde der Beifahrer aus seinem Sitz gerissen und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Opfer kommen beide aus Südbayern: Während der getötete 23-Jährige aus dem Landkreis Starnberg stammt, kommt der 22-jährige Beifahrer aus München.

Laut Polizei haben mittlerweile mehrere Zeugen ausgesagt, dass der Wagen zuvor auf der linken Spur mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbei gefahren war. Warum der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlor, ist noch nicht bekannt.

Audi R8 Spyder nach Unfall auf A95 völlig zerstört

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in zwei große Blöcke und viele Trümmer gerissen. Erste Meldungen, die von einem Brand am Unfallfahrzeug berichteten, bestätigte die Polizei nicht. Die Unfallstelle erstreckte sich über mehrere hundert Meter: Die Polizei fand auf dem Grünstreifen und sogar auf der parallel verlaufenden Staatsstraße 2065 zahlreiche Teile des Unfallwagens.

Den Sachschaden am Auto beziffert die Polizei auf etwa 90.000 Euro. Auch mehrere Leitplanken und Wildschutzzäune sowie Bäume und Büsche wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt hier bei etwa 3000 Euro.

Unfall bei Starnberg: Staatsanwaltschaft zieht Gutachter hinzu

Die A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen war im Bereich der Unfallstelle bis in den Morgen hinein gesperrt. Die angrenzende Staatsstraße wurde bereits gegen 7.30 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft München I wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Neben der Verkehrspolizei Weilheim waren auch mehrere Feuerwehren aus dem Umland am Einsatz beteiligt. (AZ)

Themen Folgen