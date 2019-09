vor 19 Min.

Unfall mit Sportwagen auf A95 – ein Toter

Ein Unfall bei Starnberg hat in der Nacht einem Menschen das Leben gekostet. Ein weiterer Insasse des Sportwagens wurde schwer verletzt.

Bei einem schweren Unfall auf der A95 ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch gestorben. Nach Polizeiangaben kollidierte der Sportwagen kurz vor der Abfahrt Starnberg mit der Leitplanke und prallte gegen zwei Bäume. Anschließend fing das Auto Feuer. Ein weiterer Fahrzeuginsasse wurde schwer verletzt in eine Münchner Klinik gebracht.

Unfall auf A95: Polizei will sich bislang nicht näher äußern

Der Sportwagen war aus Richtung München auf der Autobahn unterwegs. Wie es auf dem Streckenabschnitt bei Starnberg zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Auch zu Geschlecht und Alter der Unfallopfer will sich die Polizei zur Stunde aus Rücksicht auf die Angehörigen noch nicht äußern. Bekannt ist bislang lediglich, dass die beiden Personen beim Aufprall aus dem Auto geschleudert wurden.

Laut Bayerischem Rundfunk bot sich den Rettungskräften nach Ankunft am Unfallort ein Bild der Verwüstung: Das Unfallauto war in mehrere Stücke gerissen, mehrere Teile der Karosserie und des Motors lagen auf der Strecke herum. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand am Wagen schnell zu löschen.

Die Ermittlungen laufen zur Stunde. Die Polizei will sich im Verlauf des Tages zu den Einzelheiten des Unfalls äußern. (AZ)

