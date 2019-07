vor 28 Min.

Unfall mit zwei Toten - A8 Richtung Salzburg teilweise gesperrt

Tragischer Unfall auf der A8 bei München: In der Nähe von Brunnthal überschlug sich ein Kleinbus. Zwei Menschen starben, bei drei Menschen besteht Lebensgefahr.

Bei einem Unfall auf der A8 bei München sind am Sonntagmorgen ein Erwachsener und ein Kind gestorben. Nach Polizeiangaben überschlug sich nahe Brunnthal ein Kleinbus und krachte gegen einen Baum. Der Baum stürzte um. In dem Fahrzeug saßen fünf Personen, darunter drei Kinder. "Bei zwei Kindern und einer weiteren erwachsenen Person besteht Lebensgefahr", sagte ein Sprecher am Morgen. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die Vollsperrung ist mittlerweile aufgehoben, der Verkehr wird nahe der Raststätte Hofoldinger Forst auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die übrigen drei Spuren sind noch so lange gesperrt, wie der Gutachter für seine Arbeit braucht. Es staut sich sowohl auf der Autobahn als auch auf den umliegenden Straßen Richtung Sauerlach und Brunntal. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (AZ/dpa)

