Corona-Lockerungen: Nicht alle Hochschulen wollen wieder öffnen

In den vergangenen drei Semestern waren die Hochschulen weitgehend verwaist.

Plus Die Hochschulen in Augsburg und München etwa bringen das Semester digital zu Ende – obwohl die Studenten zurückkehren dürften. Was ist im Wintersemester?

Drei Semester lang waren Bayerns Hochschulen verwaist, Seminare und Vorlesungen fanden digital statt, egal ob im Rest des Freistaats Regeln gelockert wurden oder nicht. Jetzt hat Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler ( CSU) angekündigt, dass ab dieser Woche wieder Veranstaltungen direkt an den Hochschulen stattfinden können – und nicht erst im nächsten Semester, wie von vielen erwartet. Zunächst sollen die Veranstaltungen freiwillig sein – sowohl deren Angebot, als auch deren Besuch. Nicht alle Hochschulen wollen deshalb die Studierenden an ihren Campus zurückholen.

