Flüchtlinge aus Afghanistan: Das Unterallgäu sucht Unterkünfte

Plus Memmingen und das Unterallgäu bereiten sich darauf vor, dass sie Menschen aus Afghanistan unterbringen müssen. Dafür werden nun Unterkünfte gesucht.

Der Landkreis Unterallgäu sucht derzeit nach Unterkünften, in denen Menschen aus Afghanistan untergebracht werden können. Und auch die Stadt Memmingen bereitet sich darauf vor, eventuell Flüchtlinge aus dem krisengeschüttelten Land aufzunehmen. Weil sich Afghanistan nach dem Abzug aller deutschen und amerikanischen Truppen im Krisenmodus befindet, hat die Regierung von Schwaben die Städte und Gemeinden dazu aufgefordert.