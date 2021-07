Spaziergänger finden abgestürzten Gleitschirmflieger

Beim Spazierengehen machen Passanten in Unterfranken einen schrecklichen Fund: Sie entdecken einen verunglückten Gleitschirmflieger.

Spaziergänger haben in Unterfranken einen abgestürzten Gleitschirmflieger gefunden. Der 69-Jährige habe am Freitagnachmmittag schwer verletzt auf einem Feld gelegen, teilte die Polizei am Samstag mit. Er sei im Anflug auf einen Landeplatz in Bürgstadt (Landkreis Miltenberg) abstürzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (dpa/lby)