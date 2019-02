16:12 Uhr

Unterricht fällt aus: Ist das niedrige Lehrer-Gehalt eine Ursache? Bayern

An einer Augsburger Schule wurde der Unterricht gekürzt, weil eine Lehrerin versetzt wurde. Ein Grund für den Mangel an Grundschullehrern könnte ihr Gehalt sein.

An einer Augsburger Schule fällt seit Wochen Unterricht aus. Laut dem Lehrerverband gibt es zu wenige Grundschullehrer. Das könnte mit dem Gehalt zu tun haben.

Von Philipp Wehrmann

Weniger Sport für die Zweitklässler, kein Eislaufunterricht, kein Religion und Ethik in den dritten und vierten Jahrgangsstufen: An der Westpark-Grundschule in Augsburg fällt seit Wochen Unterricht aus. Und auch andere Grundschulen klagen über Lehrermangel.

Mit einer überraschenden Stellungnahme reagiert das Kultusministerium auf die Wehklagen: Geht es nach dem Ministerium, gibt es keine unbesetzen Stellen an Grund-, Mittel- und Förderschulen in Schwaben. Lediglich wegen Grippeerkrankungen könne es zu Engpässen kommen. Alles in Ordnung also?

BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann sieht das anders: Sie spricht von einem "akuten Mangel" an Grundschullehrern. Für den Lehrerinnen- und Lehrerverband ist das kein Einzelfall, sondern ein Zeichen für den allgemeinen Zustand an bayerischen Schulen: "Wenn für die Kinder kein Unterricht mehr stattfinden kann, ist das ein Armutszeugnis der bayerischen Politik", sagt Fleischmann.

Freie Wähler wollten Lehrergehälter angleichen

Dass besonders Grund- und Mittelschullehrer fehlen, könnte mit ihrem Gehalt zusammenhängen. Sie verdienen weniger als ihre Kollegen an Real- und Berufsschulen, Gymnasien und auch als Sonderpädagogen. Sie werden, wenn sie keine zusätzlichen Funktionen erfüllen, in der Besoldungsgruppe A12 bezahlt, alle anderen üblicherweise in der Gruppe A13. Der BLLV hat mehrere Parteien vor der Landtagswahl gefragt: "Finden Sie A13 als Einstiegsgehalt für alle Lehrer und Lehrerinnen gerechtfertigt?"

Grüne und SPD waren dafür, die CSU dagegen. Die Freien Wähler antworteten, sie seien "bereits 2014 in einem Gesetzentwurf für eine gleichberechtigte Eingangsbesoldung aller Lehrämter mit A13 eingetreten". Einen Monat nach der Wahl, im November 2018, sagte der neue Kultusminister Michael Piazolo von den Freien Wählern unserer Redaktion: "Eine Angleichung war finanziell nicht darstellbar, weil wir keine neuen Schulden machen wollen." Es bleibt also in Bayern vorerst beim Einkommensunterschied zwischen Grund- und Mittelschule und anderen Schularten.

Erzieher verdienen noch deutlich weniger

Blickt man auf eine weitere Berufsgruppe, erhärtet sich der Eindruck, dass die Arbeit mit Kindern umso mehr wert ist, je älter sie sind. Erzieher verdienen als Berufseinsteiger etwa 35 Prozent als Gymnasiallehrer und andere Pädagogen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte im März vergangenen Jahres gefordert, man müsse die Bezahlung von Erziehern anheben. "Aus meiner Sicht verdienen Erzieherinnen und Erzieher (...) eine Bezahlung ähnlich wie Pädagogen, die etwa in der Grundschule arbeiten."

Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft heißt es auf Anfrage, passiert sei seither nichts - abgesehen davon, dass immerhin die Bezahlung von Grundschullehrern in drei Bundesländern - Berlin, Brandenburg und Sachsen - an das ihrer Kollegen anderer Schularten angeglichen wurde. "Vor dem Hintergrund des akuten Lehrermangels", fügt er hinzu.

