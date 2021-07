Unwetter in Teilen Bayerns - mehrere Haushalte ohne Strom

In Bayern haben am Sonntag heftige Unwetter getobt, dabei kam auch ein Jäger ums Leben. Der 57-Jährige wurde vermutlich vom Gewitter überrascht.

In Teilen Bayerns haben am Sonntag heftige Unwetter getobt. In Schlehdorf im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen seien um 18 Uhr etwa 43 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst DWD. Auch etwa in Irschenberg im oberbayerischen Landkreis Miesbach habe es reichliche Niederschläge gegegen.

Im Landkreis Weilheim gab es der Feuerwehr zufolge bis Mitternacht rund 170 Einsätze in diesem Bereich. Das ganze Ausmaß der Schäden wird vermutlich erst heute im Laufe des Tages klar - die Helfer stellen sich auf viel Arbeit ein. Auslöser waren demnach vor allem überschwemmte Keller, geflutete Straßen und umgestürzte Bäume. In Huglfing wurde ein Kirchturm abgedeckt und in Habach fiel ein Baum auf ein Auto. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Unwetter haben am gesamten Wochenende einigen Schaden im Allgäu angerichtet. Heftige Gewitter trafen am Sonntagnachmittag vor allem die Orte Lechbruck, Roßhaupten und Steingaden.

700 Haushalte in Roßhaupten zeitweise ohne Strom

In dem Bereich waren die B16 und die Staatsstraße 2059 wegen umgestürzter Bäume und Überflutungen gesperrt. In Lechbruck wurde ein Fahrzeug unterspült und weggeschwemmt. In Roßhaupten drohte ein Baum auf ein Haus zu stürzen, dieser wurde von der Feuerwehr rechtzeitig beseitigt. Zeitweise waren in dem Ort rund 700 Haushalte ohne Strom. Nach Angaben des Stromnetzbetreiber AllgäuNetz waren 670 Haushalte am späteren Abend jedoch wieder ans Netz angeschlossen.

Über Kempten ging bereits am Samstagabend dabei Hagel in Größe von Tischtennisbällen nieder. Die Gewitterzelle war kurz nach 18.30 Uhr über die Stadt gezogen. Sintflutartiger Regen und ein Hagelschauer setzten ein. Binnen Minuten stand örtlich das Wasser in den Straßen. Wiesen sahen aus, als hätte es geschneit.

Wenige Minuten später musste die Feuerwehr bereits zu mehreren Einsätzen ausrücken. Größere Schäden habe es aber nicht gegeben, hieß es am Abend von der Polizei. In Oberbayern berichtete die Polizei am späten Abend von rund 70 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und voll gelaufener Keller im südlichen Teil.

Lesen Sie dazu auch

Mann nahe Eglfing tot in Waldgebiet aufgefunden

Am Sonntagabend wurde ein 57-Jähriger Mann nahe Eglfing (Kreis Weilheim-Schongau) tot in einem Waldgebiet neben einem umgestürzten Jagd-Hochsitz aufgefunden. Der Jäger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen sei dort am Nachmittag allein unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit, dabei wurde er offenbar von dem schweren Unwetter überrascht. Jagdkollegen fanden den Mann gegen Abend leblos auf. Trotz aller Bemühungen der Ersthelfer und Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim nahm umgehend die Ermittlungen zu dem tragischen Unglückfall auf. Nach derzeitigem Stand scheint der Hochstand von einer starken Windböe erfasst und aus der Verankerung gerissen worden zu sein. Er stürzte zu Boden, wobei sich der 57-Jährige, der sich in der Kanzel aufgehalten haben dürfte, tödliche Verletzungen zuzog.

Autobahnabfahrt im Landkreis Miesbach überflutet

Im Landkreis Miesbach wurde die B472 an der Autobahnabfahrt überflutet. Die Feuerwehr stand bis zur Hüfte im Wasser. Autofahrer mussten durch überflutete Straßen fahren. Auf der Staatstraße 18 zwischen Grossswaig und Auerschmied verschüttete eine Mure die Strecke. Mit schwerer Technik musste die Straße freigeräumt werden. Im gesamten Landkreis Miesbach sind die Feuerwehren im Einsatz. (AZ, dpa)