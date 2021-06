Unwetter in Bayern

vor 17 Min.

Gewitter und Starkregen: Warum Unwetter in der Region so schwer vorherzusagen sind

Plus Massenhaft Schlamm, überflutete Straßen und vollgelaufene Keller: Starke Unwetter haben zuletzt in der Region gewütet. Das Problem: Sie sind schwer vorherzusagen.

Von Anika Zidar

Starkregen und Gewitter haben Schwaben zugesetzt: Schon am Wochenende waren rund um Wertingen im Kreis Dillingen sowie im Kreis Donau-Ries etliche Keller überflutet und wegen der Wassermassen waren einige Straßen stundenlang unpassierbar. Polizei und Feuerwehr waren an vielen Orten gefordert. Auch im Laufe der Woche ist in ganz Schwaben mit neuen Unwettern zu rechnen. Wann und wo genau? Das lässt sich leider nur schwer vorhersagen. Eine Expertin erklärt, warum.

