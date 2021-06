Immer wieder Gewitter mit Starkregen: Das Wetter in Bayern bleibt ungemütlich

Massenhaft Schlamm, überflutete Straßen und vollgelaufene Keller: Starke Gewitter haben zuletzt in vielen Orten Schwabens gewütet. Und das Wetter bleibt ungemütlich.

Starkregen und Gewitter haben Bayern und insbesondere Schwaben in den vergangenen Tagen zugesetzt: Schon am Wochenende waren rund um Wertingen im Kreis Dillingen sowie im Kreis Donau-Ries etliche Keller überflutet, vielerorts musste der Strom abgesperrt werden und wegen der Wassermassen waren einige Straßen stundenlang unpassierbar. Das Wasser stand den Menschen auf den Straßen bis in die Kniekehle, Polizei und Feuerwehr waren an vielen Orten sehr gefordert. In Nördlingen gab es auch am Montag noch einmal ein starkes Gewitter.

Unwetter und Starkregen: Das Wetter in Bayern und Schwaben bleibt ungemütlich

Und das ungemütliche Wetter in Bayern hält nun weiter an: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, müssen sich die Menschen in einigen Regionen weiter auf Gewitter und Starkregen einstellen. Vor allem nördlich der Donau und an den Alpen sind am Dienstag Gewitter mit lokal heftigem Starkregen möglich. In kurzer Zeit können dann bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Auch Hagel und Windböen sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen 20 und 27 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch soll das Gewitterrisiko zunächst abnehmen. Im Tagesverlauf bleibt es den Meteorologen zufolge aber unbeständig. Bei bis zu 26 Grad seien neben Sonne und Wolken auch teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. (dpa/AZ)

