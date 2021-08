Unwetter in Schwaben: Gewitter ziehen über Region hinweg

Das sommerlich-heiße Wetter fand am Sonntagnachmittag ein jähes Ende: Von Westen sind Unwetter über Schwaben hinweg gezogen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ging das glimpflich aus.

Mit dem Ende des Wochenendes war es am Sonntagnachmittag auch vorbei mit der Sommerhitze. Von Westen her zogen am Sonntagnachmittag schwere Unwetter auf. Betroffen waren im Freistaat vor allem Schwaben und Oberbayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für weite Teile Bayerisch-Schwabens eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel herausgegeben. Doch ab 18 Uhr beruhigte sich die Lage in den meisten Städten und Landkreisen der Region wieder.

Deutscher Wetterdienst warnte vor Unwettern in Schwaben und Oberbayern

In den betroffenen Gebieten war der DWD von Starkregen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter ausgegangen. Zudem wurden stürmische Böen von bis 90 Kilometer pro Stunde erwartet. Es war auch Hagel mit einer Korngröße von bis zu 3 Zentimetern befürchtet worden. Bereits um kurz nach 18 Uhr aber waren die meisten Unwetter über die Region hinweg gezogen. Die Folgen waren dabei aber weniger schlimm als befürchtet.

Wie die Einsatzzentrale der Polizei im Präsidium Schwaben-Nord in Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, seien im Einsatzgebiet zwar einige Bauzäune umgeweht worden. Auch ein Baum sei umgestürzt und in der Nähe von Rain am Lech über eine Kreisstraße geweht worden. Doch insgesamt sei das Unwetter glimpflich verlaufen. Auch auf den Hauptverkehrsachsen wie A8, B17, B2 oder B16 habe es während des Unwetters keine Aquaplaning-Unfälle gegeben.

Unwetter in Schwaben: Laut Polizei-Einsatzzentralen verlief das Gewitter sehr glimpflich

Genauso ruhig blieb es nach ersten Erkenntnissen der Polizei auch im Einsatzgebiet der Einsatzzentrale des Präsidiums Schwaben Süd/West. Zwar seien ständig neue Unwetterwarnungen eingegangen, aber die Beamten verzeichneten bis zum Abend keinen einzigen Einsatz, der wetterbedingt gewesen wäre

In unserer Region rund um Augsburg gibt es im Sommer immer wieder schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel. Was dahintersteckt, das erklärt Diplom-Meteorologin Britta Siebert-Sperl im Gespräch mit unserer Redaktion so: Bei den Unwettern in Schwaben hätte die Region es zuletzt nicht etwa mit Unwetter-Fronten zu tun, sondern ganz vereinzelt mit sehr starkem Luftdruck und Quellwolken. "Es gibt im Süden von Deutschland momentan kaum Luftdruck-Gegensätze, aber durch die hohe Luftfeuchtigkeit bilden sich im Tagesverlauf örtlich Gewitter."

Einmal im Jahr gibt Siemens auch den Blitzatlas für Europa heraus. Mit Messstationen auf dem ganzen Kontinent erhebt das Unternehmen, wie häufig Blitze über den verschiedenen Regionen niedergehen. Vergangenes Jahr zeigte sich: Im Freistaat gibt es besonders häufig Blitzeinschläge in Schwaben und Oberbayern. Eine große Rolle bei der Entwicklung von Gewittern spielen auch die Berge - und die Alpen sind von der Region Augsburg ja nicht weit entfernt.

Die Wetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes 1 / 7 Zurück Vorwärts Was bedeuten die Wetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Vorabinformation Unwetter: Vorabinformationen gibt der DWD heraus, wenn eine Region generell mit Unwettern rechnen muss. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich Gewitter noch nicht räumlich und zeitlich eingrenzen. Einige vorgewarnte Gebiete könnten also auch trocken bleiben. Die Vorwarnung gilt für eine Zeit von zwei bis drei Stunden im Voraus.

Stufe 1 (gelb), Wetterwarnung: Ab Warnstufe 1 können Meteorologen das Gewittergebiet räumlich und zeitlich besser eingrenzen. Auf der Karte werden Gebiete gelb markiert, in denen man mit Gewittern und Windböen rechnen muss. Die ersten beiden Stufen zählen noch zu den Wetterwarnungen. Ab Stufe 3 spricht der DWD von Unwetterwarnungen.

Stufe 2 (orange) Warnung vor markantem Wetter: In die zweite Stufe fallen alle Wetterlagen mit starkem Gewitter, Windböen, Starkregen und Dauerregen. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten.

Stufe 3 (rot), Unwetterwarnung: Stufe rot ist erreicht, wenn golfballgroßer Hagel oder Regen von über 25 Liter pro Stunde erwartet wird. Der DWD empfiehlt ab dieser Stufe, Aufenthalte im Freien zu meiden und sich über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 4 (violett), Warnung vor extremem Unwetter: Die letzte Warnstufe beschreibt Unwetter, durch die lebensbedrohliche Situationen und große Schäden entstehen können. Diese Zellen können sich sehr schnell entwickeln.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

