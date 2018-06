vor 2 Min.

Unwetter in Schwaben und Oberbayern: Gewitterfront trifft die Region Bayern

Starkregen, Hagel und Sturmböen - in weiten Teilen Bayerns gewittert es heftig. In Neuburg an der Donau, Landsberg und dem Nordries gibt es Überschwemmungen.

Gewitter, Hagel, und Starkregen beherrschen weite Teile Südbayerns. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sind auch Schwaben, das Allgäu, und München stark betroffen. Auf der A8 zwischen Ulm und München kam es nach Mitteilung der Polizei zu mehreren kleineren Kollisionen, allerdings ohne gravierende Folgen. Ein kurioser Unfall ereignete sich jedoch in der Siebentischstraße in Augsburg. Das steigende Wasser hatte einen runden Kanaldeckel von unten aus der Verankerung gedrückt. In der Öffnung blieb ein Linienbus hängen. Der wurde laut Polizei schnell wieder auf die Straße gebracht, verletzt wurde niemand. Als mit dem Regen auch der Abwasserstrom nachließ, wurde auch der Kanal wieder verschlossen.

Neuburg und das Nordries sind von Überschwemmungen betroffen

Auch das Nordries haben Unwetter heimgesucht, dort verschärfte sich die Lage am späten Nachmittag. Die Bundesstraße 466 wurde laut Polizei bei Dürrenzimmern und Nittingen im Kreis Donau-Ries teilweise überflutet. Einige Keller wurden überschwemmt. Die Lage hat sich zum Abend etwas beruhigt.

Nach einem Sturzregen wurden auch in Neuburg an der Donau die Straßen geflutet, weil die Kanalisation die Wassermassen im ersten Moment gar nicht aufnehmen konnte. Die Feuerwehr rückte wegen etlicher vollgelaufener Keller an. Heftige Sturmböen beschädigten mehrere Bäume.

In Rettenberg im Oberallgäu seien mehrere Wohnhäuser durch Wassermassen beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Straßen seien von Wasser und Schlamm überflutet worden. Feuerwehren und das Technische Hilfswerk waren im Großeinsatz. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte keine.

In Landsberg am Lech ist Land unter

In der Hinteren Salzgasse in Landsberg am Lech läuft das Wasser ebenfalls in die Häuser. Aus Gullis spritzte das Wasser wie aus einer Fontäne. Einige Anwohner vermuten, dass das mit dem gesperrten Mühlbach zusammenhängt.

Ein Mensch wurde von Wassermassen mitgerissen

In Garmisch-Partenkirchen ist während eines Unwetters am Dienstag eine Person von den Wassermassen der Partnach mitgerissen. Nach Informationen eines Polizeisprechers suchte die Feuerwehr bis in den Dienstagabend nach dem Mann. Aus der Partnachklamm rettete die Bergwacht seinen Angaben nach eine 24-köpfige Wandergruppe, die von den Wassermassen des Flusses überrascht worden war und selbst nicht mehr den Weg ins Tal fand. Zudem gibt es in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau aufgrund des Starkregens überflutete Keller und Fahrbahnen in diesem Bereich.

Betroffenen Kreise im Überblick (Quelle: DWD. Stand 19.31 Uhr)

Kreis und Stadt Augsburg: Amtliche Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter. Es gibt Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h, Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter, 12. Juni, 19.18 bis 21 Uhr.

Kreis Dillingen a. D. Donau: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde und Hagel mit Korngröße um zwei Zentimeter, 12. Juni, 19.18 bis 21 Uhr.

Kreis Donau-Ries: Amtliche Unwetterwarnungen vor starkem Gewitter. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h, heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter, 12. Juni, 19.15 bis 21.30 Uhr.

Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter. Es gibt Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und Hagel, 12. Juni, 19.15 bis 21.30 Uhr.

Alb-Donau-Kreis und Stadt Ulm: Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Niederschlagsmengen um 40 l/m² in sechs Stunden sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h und Hagel werden prognostiziert. 12. Juni, 17.20 bis 20 Uhr.

Kreis Landsberg am Lech: Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h und Hagel mit Korngrößen um 2 Zentimeter.

Kreis Unterallgäu: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und Hagel. (sp, AZ)

