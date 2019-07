15:52 Uhr

Unwetter in der Region: Am Abend drohen Gewitter im Alpenvorland

Abkühlung ist in Sicht. Die Hitzeperiode und das Schwitzen haben vorerst ein Ende. Denn vom Norden her erreicht eine Kaltfront Bayern. Die neue Woche startet damit in Augsburg und der Region kühl.

Im Süden Bayerns drohen weitere Gewitter

Vor allem in der Südhälfte Bayerns ist ab Sonntagnachmittag bis in die Nacht vom Montag mit Gewittern zu rechnen. In den Alpen und im Alpenvorland kann es zu teils heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde kommen.

Auch für unsere Region hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor markantem Wetter herausgegeben. Gewarnt wird konkret vor starkem Gewitter.

Die Unwetterwarnung liegt für folgende Landkreise in Schwaben und im angrenzenden Oberbayern vor:

- Kreis Landsberg

- Kreis Oberallgäu

- Kreis Ostallgäu

- Kreis Unterallgäu

Im Norden Bayerns besteht hingegen lokal hohe Waldbrandgefahr. In Teilen Frankens und der Oberpfalz warnt der Deutsche Wetterdienst mit der zweithöchsten Warnstufe vor drohenden Waldbränden. Auch in weiteren Teilen Bayerns besteht eine hohe Waldbrandgefahr.

Temperatursturz: Die neue Woche beginnt kühl und wechselhaft

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Montag in Augsburg dann mit einem Mix aus Sonnen und Wolken und Temperaturen von 12 Grad, die im Lauf des Tages auf bis zu 20 Grad ansteigen.

Bild: Sven Hoppe (dpa)

Am Dienstag bleibt es in Bayern überall trocken. Zwischen der Rhön und dem bayerischen Wald sowie an den Alpen ist es bewölkt, in den restlichen Teilen Bayerns kommt die Sonne jedoch häufiger raus. Für Augsburg sagen die Meterologen des DWD kühle acht Grad am Morgen voraus. Gegen Nachmittag und am Abend klettert das Thermometer am Dienstag auf bis zu 21 Grad.

Der Trend setzt sich auch am Mittwoch fort. Dann ist in Augsburg und der Region am Morgen mit frischen sieben Grad zu rechnen, die sich im Lauf des Tages auf 21 Grad erwärmen. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt es jedoch sonnig. (AZ)

