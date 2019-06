vor 20 Min.

Unwetter spielt den Dirigenten

Schirme und Regenjacken prägten am Samstag das Bild auf dem Modular-Festival in Augsburg.

Musikfestival in München abgebrochen

Unwetter mit Starkregen und Blitzen sind am Wochenende über weite Teile Bayerns gezogen und haben vielerorts für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen gesorgt. Dies führte vor allem für die Feuerwehren im Freistaat zu zahlreichen Einsätzen. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord rückten die Helfer bis Samstagnacht zu 195 Einsätzen aus, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte.

Im Landkreis München half die Feuerwehr bei 50 Einsätzen Keller auszupumpen und Straßen von der Überflutung zu befreien. Am Flughafen München musste der Flugbetrieb aufgrund des Unwetters am Samstagabend für mehr als eine Stunde ruhen. 23 Flügen fielen aus, wie eine Sprecherin des Flughafens sagte. Das Musikfestival „Isle of Summer“ in München wurde wegen des Unwetters von den Veranstaltern vorzeitig abgebrochen.

Ähnliches blieb den Organisatoren des „Modular“-Festivals in Augsburg erspart. Zwar stand eine Evakuierung des Geländes, erstmals fand die Veranstaltung auf dem Gaswerkareal in Oberhausen statt, am Samstagabend kurzzeitig im Raum, doch das befürchtete Gewitter mit Hagel blieb aus. Die Besucher mussten sich „nur“ mit stundenlangem Regen arrangieren.

Für das dreitägige, vom Stadtjugendring organisierte Festival waren insgesamt 28000 Tickets verkauft worden. (dpa, AZ)

