Urlaub-Heimkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen nicht in die Schule

Am Montag beginnt an den bayerischen Schulen wieder der Unterricht.

Der Coronavirus erreicht die Schulen in Bayern. Das Kultusministerium teilt mit: Schüler, die Urlaub in einem Risikogebiet gemacht haben, sollen daheim bleiben.

Die Faschingsferien sind vorbei - ab morgen ist in Bayern wieder Schule. Allerdings nicht für alle. Das bayerische Kultusministerium hat Schüler dazu aufgerufen, am Montag nicht zur Schule zu gehen, wenn sie sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Und zwar völlig unabhängig davon, ob sie Symptome haben oder nicht. Außerdem sollen sie unnötige Kontakte vermeiden.

Coronavirus: An Bayerns Schulen gilt weiterhin die Schulpflicht

Die Schule sollte darüber aber informiert werden. "In diesem Fall gilt die Nichtteilnahme am Unterricht als entschuldigt", heißt es vom Ministerium. Wie lange die Schüler zuhause bleiben müssen, geht aus dem Leitfaden nicht hervor. Für Schüler, die sich in keinem Risikogebiet aufgehalten haben, gilt weiterhin die Schulpflicht.

Lehrer sind von der Regelung laut aktuellem Stand nicht betroffen.

Trotz Coronavirus: Klassenfahrten von bayerischen Schulen dürfen stattfinden

Ob geplante Klassenfahrten stattfinden dürfen, ist laut Kultusministerium von Fall zu Fall zu entsheiden. "Die Schulen haben hier unter Berücksichtigung der Umstände (Zielort und gegebene Situation) zu entscheiden. Insbesondere muss geprüft werden, ob in Abstimmung mit dem jeweiligen Reiseunternehmen eine Umbuchung/Stornierung möglich ist", heißt es im Leitfaden des Ministeriums. (AZ)

Laut Robert-Koch-Institut sind das die aktuellen Risikogebiete:

China : Provinz Hubei inklusive Wuhan und die Städte Wenzhou , Hangzhou , Ningbo , Taizhou

: Provinz inklusive und die Städte , , , Iran : Provinz Ghom

: Provinz Italien : Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien

: Region und die Stadt Vo in der Provinz in der Region Südkorea : Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

