vor 37 Min.

Urlauber stürzt am Falkenstein bei Inzell ab

Bei Inzell im Landkreis Traunstein (Oberbayern) ist am Donnerstag ein Wanderer abgestürzt und gestorben.

Bei einem Wanderausflug auf den Falkenstein bei Inzell (Landkreis Traunstein) ist ein 51-Jähriger gestorben. Wie die Polizei mitteilte, rutschte der Urlaubsgast aus Nordrhein-Westfalen am Donnerstag beim Abstieg aus und stürzte etwa 200 Meter weit in die Nordostrinne ab. Rettungskräfte und ein Hubschrauber suchten nach dem Mann. Sie fanden ihn tot auf und bargen ihn in laut Polizei "schwierigem Gelände".

Der Mann war gemeinsam mit einem Bekannten zu der Wanderung auf den 1181 Meter hohen Falkenstein aufgebrochen. Der Begleiter des Verunglückten hatte nach dem Unglück den Notruf abgesetzt. (AZ)

