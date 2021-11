Urteil

04.11.2021

Mann missbraucht seine Stieftochter – und überredet sie zur Heirat

Plus Ein ehemaliger Lehrer hat seine Stieftochter seit ihrem siebten Lebensjahr missbraucht. Später überredete er sie zur Hochzeit. Das Leid der Frau ging weiter.

Von Stefan Sauer

Acht Tage lang hat das Landgericht Schweinfurt gegen einen 62 Jahre alten Mann verhandelt – im Hinblick auf die Privatsphäre der Opfer fast komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Mann soll unter anderem seine Stieftochter seit ihrem siebten Lebensjahr immer wieder vergewaltigt haben. Nun gibt es ein Urteil: Zehn Jahre Haft wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in 54 Fällen, Vergewaltigung in zwei Fällen, sexuellen Missbrauchs von Freundinnen der Stieftochter in drei Fällen, ferner wegen Menschenhandels, Körperverletzung und Besitzes kinderpornografischer Schriften.

