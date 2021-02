06:16 Uhr

Väter im Kreißsaal trotz Corona? Diese Regeln gelten in den Kliniken in der Region

Plus Während der Covid-Pandemie gelten in Krankenhäusern strenge Regeln. Wir informieren, worauf sich werdende Väter in Schwaben sowie angrenzenden Kliniken einstellen müssen.

Von Sandra Liermann

Nicht nur werdende Mütter machen sich vor der Entbindung eine Menge Gedanken. Auch Väter haben viele Fragen - und in der Corona-Pandemie sind noch weitere hinzugekommen: Darf der Vater bei der Entbindung überhaupt dabei sein? Wie lange kann er anschließend bei seiner Partnerin und dem Neugeborenen bleiben? Und darf er Mutter und Kind in den Tagen nach der Geburt besuchen - oder muss er warten, bis beide entlassen werden? Die derzeit geltenden Regelungen unterscheiden sich von Krankenhaus zu Krankenhaus. Um werdenden Eltern einen Überblick zu verschaffen, haben wir uns bei den Kliniken in der Region über die jeweiligen Maßnahmen informiert. Ein Überblick:

Corona: Das gilt für Väter im Kreißsaal

Universitätsklinikum Augsburg

Aufgrund der Corona-Pandemie gilt derzeit im Universitätsklinikum Augsburg ein Besuchsverbot. Damit Mütter und Väter die Geburt ihres Kindes dennoch gemeinsam erleben können, "ist es notwendig, dass die Begleitperson unter der Geburt durchgehend eine FFP2-Maske trägt", heißt es auf der Homepage des Uniklinikums. Die gebärende Frau ist von der Maskenpflicht ausgenommen.

"Werdende Väter dürfen ihre Partnerin begleiten, wenn die Wehen beginnen und sich die Geburt ankündigt sowie selbstverständlich während der gesamten Dauer der Geburt", erklärt Klinikumssprecherin Ines Lehmann. Auch bei einem geplanten Kaiserschnitt darf der werdende Vater dabei sein, muss in diesem Fall aber ein negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen, das nicht älter als fünf Tage sein darf.

Nach einer spontanen Geburt können die frischgebackenen Väter noch zwei Stunden bei ihrer Partnerin und dem Kind bleiben. Nach einem Kaiserschnitt beträgt die Dauer drei Stunden.

Familienzimmer, in denen Mutter und Vater gemeinsam mit dem Neugeborenen bleiben können, werden aktuell nicht angeboten. In den Tagen nach der Geburt dürfen Mütter nur einen Besucher empfangen, die Besuchszeit sollte nicht viel mehr als eine Stunde pro Tag betragen.

Besucher müssen sich im Uniklinikum aktuell online anmelden und unter anderem einen Fragebogen ausfüllen. UK-Sprecherin Ines Lehmann zufolge müssen Väter nicht jeden Besuch neu beantragen: "Es reicht, wenn der frischgebackene Vater die Anmeldung einmal ausfüllt."

Für werdende Eltern, die sich vorab über die Geburt im Uniklinikum informieren wollen, finden regelmäßig Online-Informationsabende statt.

Klinik Josefinum Augsburg

Im Josefinum besteht wegen der Corona-Pandemie eine generelle Maskenpflicht für Mitarbeiter, Patienten und Besucher – und damit auch für werdende Väter und Mütter. Ausnahme: "Die Patientin darf in der aktiven Phase der Geburt im Kreißsaal die Maske abnehmen", erklärt Dr. Roman Steierl, Chefarzt der Frauenklinik. Während der Geburt dürfen die Väter dabei sein - allerdings erst, wenn ihre Partnerin im Kreißsaal aufgenommen ist. Über den Zeitpunkt wird telefonisch informiert. Auch für die Zeit nach der Geburt müssen Väter Einschränkungen in Kauf nehmen. Bis Mutter und Kind auf die Wochenstation verlegt werden, dürfen die Väter noch bei ihnen bleiben. Familienzimmer, in denen die Eltern und das Neugeborene nach der Entbindung unter sich sein können, gibt es genauso wie im Universitätsklinikum nicht.

Besuche von einer vorab festgelegten Person sind derzeit ausschließlich in der Zeit von 14 bis 19.30 Uhr für jeweils eine Stunde möglich. Geschwisterkinder sind nicht als Besucher zugelassen.

Eine Ausnahme gilt für minderjährige Patientinnen: Bei ihnen sind neben den Vätern der Neugeborenen auch die Eltern oder die Sorgeberechtigten zugelassen, heißt es auf der Homepage des Josefinum. Weitere Familienangehörige erhalten jedoch auch weiterhin keinen Zutritt.

Auch das Josefinum bietet Online-Informationsveranstaltungen für werdende Eltern an.

Wertachklinik Bobingen

Auch in den Wertachkliniken Bobingen gilt aktuell ein Besuchsverbot, Ausnahmen gibt es für Väter oder alternativ engste Angehörige zur Geburtsbegleitung sowie auf der Entbindungsstation. Der Zutritt ist auch hier nur mit FFP2-Maske erlaubt.

Werdende Väter dürfen ihrer Partnerin jedoch schon vor dem Kreißsaal zur Seite stehen, erklärt Birgit Hegen, die als Hebamme in Bobingen arbeitet. "Bei einem Kaiserschnitt dürfen die Väter wegen Corona jedoch nicht mit in den OP", sagt sie. Nach der Geburt dürfen die Väter in den Wertachkliniken Bobingen noch eine Weile bei ihrer Partnerin und dem Neugeborenen bleiben, zumindest bis diese auf die Wochenstation verlegt werden. "Keine Sorge, die Väter werden nicht gleich rausgeworfen", sagt Hegen mit einem Schmunzeln. Für die Folgetage gelten allerdings auch hier Besuchsregelungen: Die Väter können zwischen 14 und 18 Uhr für eine Stunde vorbeikommen, Geschwisterkinder dürfen nicht mitgebracht werden. "Familienzimmer können wir aktuell leider nicht anbieten", erklärt Hegen. "Wir versuchen aber in der Regel, die Frauen auf ein Einzelzimmer zu legen."

Kliniken an der Paar in Friedberg

Im Friedberger Krankenhaus dürfen Väter die Geburt begleiten, auch im Falle eines Kaiserschnitts. Anschließend besteht für Eltern die Möglichkeit, mit dem Neugeborenen ein Familienzimmer zu beziehen. Andernfalls dürfen Väter einmal am Tag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr zu Besuch kommen, jedoch nur unter Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Für Besucher gilt die FFP2-Maskenpflicht. Die Maske muss selbst mitgebracht werden.

Donau-Ries Kliniken Donauwörth und Stiftungskrankenhaus Nördlingen

An den beiden Standorten der Donau-Ries Kliniken gelten nach Auskunft der Verwaltung jeweils dieselben Regeln. Kiriakos Savvidis, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in Nördlingen, erklärt: "Die Väter dürfen bei der Geburt dabei sein, sofern sie gesund sind und - ebenso wie das Personal - eine FFP2-Maske tragen." Das gilt auch für den Fall eines Kaiserschnitts. "Der Frau kann man die FFP2-Maske während der Geburt nicht zumuten", sagt Savviadis. Die Regelungen zur FFP2-Maskenpflicht sind auch auf der Homepage nachzulesen.

Junge Familien haben im Stiftungskrankenhaus Nördlingen die Möglichkeit, ein Familienzimmer zu beziehen und dort die ersten Tage gemeinsam zu verbringen. "Die Frau bekommt automatisch einen Corona-Test", sagt Savviadis. "Der Mann auch, wenn er bei ihr im Krankenhaus bleibt." Dadurch entstünden für ihn keine zusätzlichen Kosten.

Sollte sich das Paar gegen ein Familienzimmer entscheiden, kann der Vater im Rahmen der Besuchszeiten für eine Stunde am Tag zu Besuch kommen. "Wir schmeißen ihn nicht nach exakt einer Stunde raus und sehen das nicht allzu eng. Wir bitten aber um Verständnis, dass der Besuch aufgrund der aktuellen Situation zeitlich begrenzt sein muss", erklärt der Chefarzt. Er weist darauf hin, dass die Patientin in Nördlingen pro Tag eine Besuchsperson empfangen darf - dabei muss es sich nicht immer um dieselbe Person handeln. So könnten also auch Großvater oder Großmutter das neugeborene Enkelkind begrüßen. "Wir versuchen, die Besuchsmöglichkeit so gut es geht aufrecht zu halten."

Kreiskliniken Dillingen Wertingen

Ebenso wie in den anderen Krankenhäusern gilt auch in den Kreiskliniken Dillingen Wertingen momentan ein Besuchsverbot mit Ausnahme für Geburt und Wochenbett. Besucher erhalten nur mit ausgefülltem Fragebogen und FFP2-Maske Zutritt und müssen zudem einen negativen Corona-Test vorlegen, dessen Ergebnis nicht älter sein darf als 48 Stunden.

Bei negativer Covid-Symptomcheckliste darf eine Begleitperson die Geburt im Kreißsaal begleiten, heißt es auf der Homepage, natürlich ebenfalls nur mit FFP2-Maske. Für die werdende Mutter ist die Maskenpflicht während der Geburt aufgehoben.

Besondere Regelungen gelten für einen Kaiserschnitt. Der Vater darf auch dabei anwesend sein, allerdings müssen sowohl er als auch seine Partnerin im Falle einer geplanten Geburt ab der 37. Schwangerschaftswoche einmal wöchentlich einen PCR-Test durchführen lassen. Auch hier darf die Abstrichentnahme nicht älter als 48 Stunden sein.

Im Anschluss an die Geburt darf der Vater solange bei seiner Partnerin und dem Neugeborenen bleiben, bis diese auf die Station verlegt werden. In der Regel ist das zwei Stunden nach der Entbindung der Fall, heißt es auf Nachfrage. In den Folgetagen darf der Vater zwischen 14 und 17 Uhr für jeweils eine Stunde zu Besuch kommen. "Das Augenmerk liegt darauf, dass immer ein negativer PCR-Test vorgewiesen wird", so die Auskunft der Kreiskliniken.

Klinik Sankt Elisabeth, Neuburg an der Donau

"In der KJF Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg dürfen Väter bei der Geburt ihres Kindes selbstverständlich dabei sein, falls nötig auch beim Kaiserschnitt", erklärt Ralf Beuning von der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg. Väter werden grundsätzlich vorher einem Corona-Schnelltest unterzogen und müssen stets eine FFP2-Maske tragen. Für die Mutter gilt während der Geburt keine Maskenpflicht.

Solange Mutter und Kind noch im Kreissaal sind, darf auch der Vater bleiben. Grundsätzlich besteht in der Klinik Sankt Elisabeth die Möglichkeit, ein Familienzimmer zu beziehen. "Diese sind allerdings aufgrund starker Nachfrage nicht immer verfügbar", erklärt Beunink.

In den Tagen nach der Geburt darf der Vater seine Partnerin und das Neugeborene zwischen 15 und 19 Uhr besuchen. Auch dabei gilt die Maskenpflicht. Zudem müssen Besucher vor Betreten der Klinik einen Erfassungsbogen ausfüllen. Dieser steht vorab auf der Homepage der Klinik zur Verfügung.

Klinikum Landsberg am Lech

Unter Einhaltung der FFP2-Maskenpflicht dürfen werdende Väter ihrer Partnerin auch am Klinikum Landsberg im Kreißsaal beistehen, dasselbe gilt für den Fall eines Kaiserschnitts. "Voraussetzung dafür ist ein negativer Corona-Schnelltest. Die werdende Mutter bekommt bei uns im Haus zusätzlich noch einen PCR-Test", erklärt Pressesprecherin Alexa Dorow auf Nachfrage. Die werdende Mutter kann im Kreißsaal die Maske abnehmen.

Nach der Geburt darf die junge Familie noch mindestens zwei Stunden lang zusammen im Kreißsaalbereich bleiben. "Ob der frischgebackene Vater anschließend noch mit auf Station kommen kann, hängt davon ab, ob die Geburt am Tag oder in der Nacht stattfindet und welche Unterbringungsmöglichkeit die junge Familie gewählt hat", sagt Dorow. Auf der regulären Wöchnerinnen-Station ist dies nur tagsüber möglich. Werdende Eltern können sich jedoch für ein Familienzimmer vormerken lassen, in dem sie die ersten Tage nach der Geburt gemeinsam verbringen können.

Unabhängig davon, auf welcher Station Mutter und Baby untergebracht sind, kann der Vater einmal täglich zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr (am Wochenende zwischen 11 und 18 Uhr) zu Besuch kommen. Das Klinikum informiert auch online über die derzeit geltenden Regelungen.

Donauklinik Neu-Ulm

Mütter, die in den Wehen liegen, müssen Mundschutz nur tragen, solange es für sie tolerabel ist, heißt es in einer Information der Donauklinik Neu-Ulm. Der Vater oder eine andere Begleitperson darf unter Einhaltung der Maskenpflicht während der Geburt - auch während eines Kaiserschnitts - anwesend sein. Dies ist allerdings nur möglich, wenn eine Corona-Infektion ausgeschlossen werden kann. Bei Fieber oder nach Kontakt mit einer infizierten Person in den vergangenen 14 Tagen darf der Vater nicht in den Kreißsaal.

Besuche auf der Wochenstation sind in der Donauklinik Neu-Ulm derzeit nur vom Vater des Kindes oder der Begleitperson, die auch bei der Geburt anwesend war, zugelassen. Auch hier gilt: Bestehen Symptome oder das Risiko einer Infektion, ist ein Besuch nicht möglich.

Die Besuchszeit ist auf eine Stunde pro Tag beschränkt. Lediglich in Ausnahmefällen, beispielsweise wenn es Mutter oder Kind nicht gut geht, ist ein verlängerter Besuch erlaubt.

Kreiskliniken Günzburg-Krumbach

Auf der Homepage der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach heißt es: "Um Sie, Ihr Neugeborenes und andere Patienten vor einer Covid-19-Ansteckung zu schützen, sind die Besuchszeiten nach der Geburt eingeschränkt. Bitte beachten Sie, dass pro Tag eine Person eine Stunde lang die Wöchnerin besuchen kann." Zudem ist dort der Hinweis zu finden, dass Väter zum Besuch selbst eine FFP2-Maske mitbringen müssen.

Auf Nachfragen zu Regelungen im Kreißsaal sowie der Möglichkeit, ein Familienzimmer zu beziehen, haben wir trotz mehrfacher Nachfrage bislang keine Rückmeldung erhalten. (mit jaka)

Lesen Sie dazu auch: Schwanger im Corona-Lockdown? Sieben Frauen berichten

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen