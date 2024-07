Unbekannter beschädigt Klo - Schule steht unter Wasser

Augsburg (dpa/lby) - Ein unbekannter Täter hat die Überflutung einer Augsburger Schule und damit einen Schaden von mindestens Hunderttausend Euro verursacht. Der Täter habe bereits am Freitag eine Schultoilette so beschädigt und manipuliert, dass kein Wasser mehr abfließen konnte, wie ein Polizeisprecher sagte. Über das Wochenende breitete sich das Wasser dann über drei Stockwerke aus. Erst am Sonntagmittag fiel das auf. Es wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

