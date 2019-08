vor 18 Min.

Vater soll Baby totgeprügelt haben: Lebenslang gefordert

Der Staatsanwalt spricht am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen einen 22-Jährigen von Mord. Der Vater soll sein Kind totgeprügelt haben.

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen einen 22-Jährigen, der sein acht Monate altes Kind getötet haben soll, hat der Staatsanwalt am Dienstag sein Schlussplädoyer gehalten: „Es war ohne Zweifel Mord“, sagte er. Dieser sei mit „erschreckender und befremdlicher Brutalität“ ausgeführt worden. Er forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten. Außerdem beantragte er die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Einem Sachverständigen zufolge konsumierte der junge Mann regelmäßig Alkohol und Drogen in großer Menge.

Das Kind starb an schweren Hirnverletzungen

Der 22 Jahre alte Deutsche soll im August 2018 seinen acht Monate alten Sohn in einer Wohnung in Kaufbeuren (Landkreis Ostallgäu) mit dem Gesicht gegen die Gitter des Kinderbettes geschlagen und mit der Faust ins Gesicht geprügelt haben. Das Kind starb an schweren Hirnverletzungen. Der Angeklagte selbst machte keine Angaben zur Tat. Der Verteidiger will sein Plädoyer am Mittwoch halten. Danach wird ein Urteil erwartet. (sih)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen