10:02 Uhr

Vater soll Baby totgeprügelt haben - und schweigt vor Gericht

Ein acht Monate alter Bub starb durch brutale Misshandlungen. Sein Vater sitzt seit August 2018 in Untersuchungshaft. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

Von Michael Munkler

Ein heute 22 Jahre alter Mann aus Kaufbeuren soll am Mitte August 2018 seinen acht Monate alten Sohn so schwer verletzt haben, dass er an den Folgen starb. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben in der Wohnung der 19 Jahre alten Mutter in einem Mehrfamilienhaus, wo er auf das Kind aufpassen sollte, während die Mutter beim Sport war.

In der Wohnung hatte sich der Vater in letzter Zeit nur noch sporadisch aufgehalten, weil sich das Paar getrennt hatte. Gegen den Mann erging im August ein Untersuchungshaftbefehl, nun hat der Prozess vor dem Landgericht Kempten begonnen.

Der Angeklagte schweigt vor Gericht - dazu hat ihm sein Verteidiger Werner Hamm geraten. Der Anwalt begründete dies damit, dass die Staatsanwaltschaft den Deutschen wegen Mordes angeklagt habe. Üblicherweise werde ein solcher Sachverhalt nur als Totschlag gewertet, meinte er.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers hatte der Vater bei der Kripo zu den Vorwürfen gesagt, dass er den Säugling lediglich fest gedrückt und ins Bett geworfen habe.

Für den Prozess sind drei Verhandlungstage vorgesehen. Am Mittwoch kommender Woche könnte das Urteil verkündet werden.

Baby wurde noch in der Nacht per Hubschrauber ins Krankenhaus verlegt

Christian Eckel, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, zeigte sich im August entsetzt über die Tat: „Das ist schrecklich, eigentlich unbegreiflich.“ Bei dem Tatverdächtigen handle es sich um einen Deutschen ohne Migrationshintergrund, teilte die Polizei mit.

Am dem Abend im August fand die 19 Jahre alte Mutter gegen 21.30 Uhr den schwer verletzten Säugling im Bett. Während ihrer eineinhalbstündigen Abwesenheit hätte sich der Vater um den gemeinsamen Sohn kümmern sollen. Dem Kind seien Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung zugefügt worden, sagte Polizeisprecher Eckel.

Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde das Kind zunächst ins Klinikum Kaufbeuren gebracht, wegen der lebensbedrohlichen Verletzungen aber noch in der Nacht per Hubschrauber in eine andere Klinik verlegt. Dort starb er zwei Tage später an seinen schweren Verletzungen.

Betrunkener Vater versetzt Polizisten bei Festnahme Fußtritte

Der damals 21 Jahre alte Vater des Säuglings fügte sich selbst Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. „Wir gehen davon aus, dass er sich das Leben nehmen wollte“, sagte Eckel.

Noch in der Nacht wurde der Mann festgenommen. Dabei verhielt er sich sehr aggressiv und leistete erheblich Widerstand. Zwei Polizeibeamte wurden durch einen Fußtritt ins Gesicht leicht verletzt. Beide Polizisten seien aber am Tag danach wieder dienstfähig gewesen, teilte das Präsidium mit.

Da der 21-Jährige stark angetrunken war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Auch Drogeneinfluss sei nicht auszuschließen, hieß es. Der Mann sei zuvor bereits wegen eines Drogendelikts mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Beim Kaufbeurer Jugendamt soll das Paar aber bisher nicht aktenkundig gewesen sein. (mit dpa)

Themen Folgen