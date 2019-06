vor 32 Min.

Vater und Kleinkind im Kinderwagen stürzen Hang hinab

Ein 16 Monate altes Kind aus dem Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen ist in Österreich mitsamt seinem Kinderwagen etwa 80 Meter über einen Abhang abgestürzt.

Das Kind wurde dabei nach Auskunft der Polizei nur leicht verletzt. "Es hatte Glück, dass es angeschnallt war und nicht aus dem Kinderwagen herausgefallen ist", sagte ein Polizeisprecher.

Dem 34-jährigen Vater war der Kinderwagen aus der Hand gerutscht, als er das Gefährt auf dem Maiskogel in Kaprun unter der Schranke einer Viehsperre durchschieben wollte. Der Wagen rollte daraufhin in Richtung Abhang. Laut Polizei bekam der Mann ihn zwar noch zu fassen, konnte aber nicht mehr bremsen. Er stürzte ebenfalls den Abhang hinunter und verletzte sich an der Hand. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber zur Kontrolle in ein Krankenhaus geflogen. (dpa/lby)

