vor 1 Min.

Vater und Tochter sterben bei Unfall - stundenlanger Stau auf A8

Tragischer Unfall auf der A8 bei München: In der Nähe von Brunnthal überschlug sich ein Kleinbus. Zwei Menschen starben, bei drei Menschen besteht Lebensgefahr.

Tödlicher Unfall am Sonntagmorgen: Eine fünfköpfige Familie aus den Niederlanden hat sich auf der A8 bei München mit ihrem Kleinbus überschlagen und ist mit dem Fahrzeug gegen einen Baum gekracht. Für den 43 Jahre alten Vater und seine dreijährige Tochter konnten die Retter nichts mehr tun. Beide starben am Unfallort kurz nach der Ausfahrt Brunnthal an ihren schweren Verletzungen. "Die 39 Jahre alte Mutter, die am Steuer saß, hat schwerste Verletzungen erlitten", sagte ein Polizeisprecher. Eine Elfjährige und ein Zwölfjähriger wurden ebenfalls lebensgefährlich verletzt.

Familie aus den Niederlanden verunglückt - A8 stundenlang gesperrt

Die verletzten Kinder waren auf dem Rücksitz und dem Beifahrersitz des Autos eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite sie mit schwerem Gerät. Drei Rettungshubschrauber brachten sie in Kliniken. Dort kämpften die Ärzte mehrere Stunden um die Schwerverletzten. "Ob sie überleben steht auf der Kippe", sagte der Polizeisprecher am Sonntagmittag.

Nach ersten Erkenntnissen war die Familie am Morgen Richtung Süden unterwegs. Der Wagen geriet gegen 7.30 Uhr ins Schleudern. "Zur Ursache laufen die Ermittlungen - ob es ein technischer Defekt, ein Fahrfehler oder der Sekundenschlaf war ist völlig unklar", sagte der Polizeisprecher. Dann schlingerte das Auto nach rechts. In einem Wald direkt neben der Autobahn krachte der Kleinbus gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass eine Fichte umstürzte.

Gaffer filmen tödlichen Unfall auf der A8 Richtung Salzburg

Ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war im Einsatz. Die Autobahn war bis 11.30 in Richtung Salzburg voll und bis 13 Uhr teilweise gesperrt. Wegen des Reiseverkehrs am ersten Ferienwochenende in Bayern kam es zu kilometerlangen Staus.

Am Rande des schlimmen Unfalls kam es außerdem zu Problemen mit Gaffern. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Bußgelder verhängt. (dpa/lby)

Themen Folgen