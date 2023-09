2500 Betriebe müssten bei höherer Mehrwertsteuer schließen

Eine Rückkehr zum früheren Mehrwertsteuersatz würde nach Einschätzung der Chefin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Angela Inselkammer, hunderte Betriebe im Freistaat die Existenz kosten.

"Nach unserer deutschlandweiten Umfrage würden bei einer Mehrwertsteuererhöhung 12.000 Betriebe schließen. In Bayern wären es laut aktuellen Erhebungen fast 2500 Betriebe, die nicht mehr weitermachen wollen und können", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagsausgabe). "Im internationalen Vergleich wäre die Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer ein Irrsinn: In 23 EU-Ländern gibt es einen reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie." Der Mehrwertsteuersatz war von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden, um der Gastronomie in Zeiten der Corona-Lockdowns und hoher Inflation zu helfen.

(dpa)