14:39 Uhr

Verbot für große Geschäfte ist verfassungswidrig

Anders als kleine Geschäfte dürfen große Warenhäuser mit mehr als 800 Quadratmetern in der Coronakrise nicht öffnen. Das ist verfassungswidrig, urteilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.

Die 800-Quadratmeter-Regel bei der Öffnung von Geschäften ist verfassungswidrig, erklärt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. An der Gültigkeit ändert das aber nichts.

Bayerns höchstes Verwaltungsgericht hat das in der Corona-Krise verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig erklärt. Die Richter sehen das als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Das teilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) in München am Montag mit.

Unmittelbare Konsequenzen hätte die Entscheidung aber dennoch nicht gehabt: Das Gericht setzte die Vorschrift wegen der Pandemie-Notlage "ausnahmsweise" nicht außer Kraft, wie es in der Mitteilung hieß. Außerdem gilt die Vorschrift vorerst nur bis 3. Mai. Deswegen beschränkte sich der 20. Senat darauf, die Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz festzustellen. Allerdings gibt es in anderen Bundesländern gegenteilige Entscheidungen, so dass die Rechtslage vorerst ungeklärt bleibt.

Die Staatsregierun entschied sich, trotzdem sofort zu reagieren. Am Montagabend wurde bekannt: Nun sollen in Bayern alle Geschäfte öffnen dürfen, sofern sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter verkleinern.

Streit um Corona-Regeln: Bayern will Verordnung nächste Woche anpassen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Nachmittag die Korrektur der bayerischen Vorschrift angekündigt. Zuerst hatte es allerdings noch geheißen, diese Woche solle sich nichts mehr ändern. "Wir überlegen uns, das wollten wir ohnehin tun, wie wir mit nächster Woche dann umgehen", wurde Söder zitiert. Dabei wolle sich die Staatsregierung an der Gerichtsentscheidung orientieren.

Die Richter rügten insbesondere die Ausnahme von der 800-Quadratmeter-Vorschrift für Buchhändler und Fahrradhändler - das sei "aus infektionsschutzrechtlicher Sicht sachlich nicht gerechtfertigt". Der Verwaltungsgerichtshof kritisiert, dass manche Einzelhändler nur einen Kunden je 20 Quadratmeter Fläche in den Laden lassen dürfen, andere aber nicht.

Das eigentliche Urteil des Verwaltungsgerichtshofes steht noch aus

Geklagt hatte eine ungenannte Kaufhauskette mit Standorten in Bayern, Berlin und Hamburg. Der Verwaltungsgerichtshof entschied vorläufig über einen Antrag auf einstweilige Verfügung, das Urteil steht aus. Ein Zeitpunkt dafür ist derzeit nicht absehbar.

"Wir finden die Regeln wettbewerbsverzerrend und willkürlich", sagte Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands Bayern. "Ein großes Möbelhaus kann den Abstand zwischen den Kunden genauso gewährleisten wie ein kleiner Einzelhändler." Auch die teilweise unterschiedlichen Vorschriften in verschiedenen Bundesländern ärgern den Einzelhandel: "Letztendlich kocht jedes Land sein eigenes Süppchen", sagte Ohlmann. Für die Unternehmen sei jeder einzelne Tag wichtig. (dpa)

