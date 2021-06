Verbrechen

25.06.2021

Diebesgrüße aus Moskau - russischer Spion an der Uni Augsburg handelte in hohem Auftrag

In Putins Visier: Der Agentenführer des mutmaßlichen russischen Spions an der Augsburger Uni ist ein Mitarbeiter des russischen Generalkonsulats in München. Er hat einen Diplomatenpass und kann daher von deutschen Ermittlern nicht belangt werden.

Plus Der Spion an der Augsburger Uni ist offenbar direkt vom russischen Generalkonsulat in München aus gesteuert worden. Die Bundesregierung ist über diese Dreistigkeit tief verärgert.

Es ist Freitag, der 18. Juni, als der mutmaßliche russische Spion Ilnur N. sich in Augsburg mit seinem Agentenführer trifft, um neueste Informationen auszutauschen. Doch die konspirative Zusammenkunft wird jäh unterbrochen. Staatsschutzbeamte des Landeskriminalamts kommen hereingestürmt. Sie haben einen Haftbefehl des Generalbundesanwalts gegen den 29-jährigen Studenten dabei. Ilnur N. wird festgenommen. Er soll für einen russischen Auslandsgeheimdienst an der Augsburger Universität interessante Forschungsergebnisse ausspioniert haben. Aber was ist mit dem zweiten Mann?

