07.08.2019

Verdacht auf Tierquälerei: Weitet sich der Tierskandal im Allgäu aus?

Die Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt gegen einen Großbauern aus dem Unterallgäu. Es gebe Hinweise auf Verstöße in der Tierhaltung.

Nach dem Fall in Bad Grönenbach hat die Staatsanwaltschaft einen weiteren Rinderhalter im Visier. Das Gesundheitsamt stellte bei einer Kontrolle Mängel fest.

Von Jonas Voss

Nachdem die Staatsanwaltschaft Memmingen bereits gegen zwei Betriebe aus dem Allgäu wegen Tierquälerei-Vorwürfen ermittelt, steht nun ein dritter Großbauer im Visier der Behörden. Das Veterinäramt kontrollierte am Mittwoch den Großbetrieb im Unterallgäu, bestätigte das Landratsamt am Donnerstag. Gegen den Rinderhalter lagen anonyme Hinweise wegen Verstößen in der Tierhaltung vor. Das Landratsamt Unterallgäu wollte zunächst keine Informationen zum Betrieb und keine Einschätzung zum Ausmaß der Verstöße bekanntgeben.

Vor einem Monat waren schwere Vorwürfe der Tierquälerei gegen einen der größten Milchviehbetriebe Bayerns mit rund 2850 Rindern bekannt geworden. Videoaufnahmen des Tierrechtsvereins "Soko Tierschutz" sollen zeigen, wie dort Kühe getreten und geschlagen oder mit einem Traktor durch einen Stall geschleift werden. Seither gingen vermehrt Hinweise der Tierquälerei beim Veterinäramt ein, die überprüft werden, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Unterallgäu.

Bundesverband Deutsch Milchviehhalter beklagt "Pauschalverdächtigungen"

Unterdessen beklagt sich der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter über „Pauschalverdächtigungen“ gegenüber Landwirten. So sei es in den vergangenen Tagen zu Fällen von Hausfriedensbruch gekommen, als Privatpersonen versucht haben, in Ställe einzudringen und dort zu filmen. Auf Nachfrage räumte der Verband allerdings ein, bisher seien ihm drei Fälle bekannt.

Doch auch der Verband sieht ein Problem: „Fakt ist, dass die Ausrichtung der Agrarpolitik auf immer schnelleres Betriebswachstum und noch effizientere Arbeitserledigung auf vielen Betrieben dazu geführt haben, dass die Relation zwischen den zu betreuenden Tieren und den vorhandenen Arbeitskräften nicht mehr stimmt.“ (mit dpa)

