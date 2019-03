13:00 Uhr

Verdächtiger schweigt zu Kinderporno-Vorwürfen

Über Jahre soll ein Mann in Würzburg Pornos mit Jungen angefertigt und ins Darknet gestellt haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Sein Umfeld ist fassungslos.

Von Manfred Schweidler

Im Würzburger Kinderporno-Fall ist das Entsetzen groß: Im Umfeld des Festgenommenen herrscht Unverständnis über den Vorwurf, er könne seine Stellung ausgenutzt haben, um Kinderpornos herzustellen und zu verbreiten. In den Kindergärten, Kitas und Behinderteneinrichtungen der Region gibt es kein anderes Thema. Denn: Der Hauptverdächtige galt als Logopäde und Therapeut speziell für behinderte Kinder als angesehener Experte, wurde für seine Arbeit im Bereich Inklusion vielfach ausgezeichnet. Auch deshalb ist das Entsetzen groß bei Eltern, die ihm ihre Kinder anvertraut hatten.

Würzburg: Logopäde nach Kinderporno-Vorwürfen in Untersuchungshaft

Die Indizien gegen einen der beiden Verdächtigen sind so belastend, dass die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Logopäden wegen des Verdachts der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie beantragte. Zuständig ist die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Der Verdächtige war noch am Donnerstag nach Bamberg gebracht und dort am Amtsgericht vorgeführt worden. Danach kam er dort in Untersuchungshaft. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen.

Der mit ihm verheiratete Sozialpädagoge, der in leitender Funktion bei einer Kita am Würzburger Heuchelhof arbeitet, kam auf freien Fuß. Nach Informationen der Main Post hat das Paar selbst zwei Pflegekinder, die nun "in Obhut" genommen wurden. Für die Eltern der Kita hatte es am Donnerstagabend eine Infoveranstaltung geben, am Freitagvormittag traf sich erneut ein Krisenteam.

Blick auf den Spielplatz der Kindertagesstätte am Heuchelhof: Beamte der Kriminalpolizei haben die Einrichtung im Rahmen einer Ermittlung wegen Kinderpornografie durchsucht. Bild: Daniel Peter

Geprüft wird nun auch, ob der Inhaftierte selbst Kinder missbrauchte. Die über 100 Bilder und Filme zeigen nach Angaben der Ermittler Jungen im Kindergartenalter - nicht nur nackt oder in anzüglichen Posen. Es geht um sexuellen Missbrauch vor der Kamera. "Wir gehen davon aus, dass es ein Geschehen ist, das sich über mehrere Jahre hingezogen hat", sagte Oberstaatsanwalt Christian Schorr. Es handele sich um eine "extrem kniffelige Arbeit". Die Ermittler richteten eine Sonderkommission ein. Die Soko "01-2019" bei der Kripo Würzburg ermittle in enger Abstimmung mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern, hieß es.

Die Verteidiger der beiden Männer wollen sich zunächst einen Überblick über die Beweislage verschaffen und mit ihren Mandanten reden. Sie äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht.

Kinderporno-Fall in Würzburg: Verdächtige mit hoher Reputation

In Würzburg genießen der Logopäde und sein Partner hohes Ansehen für ihre Arbeit, wie viele Gesprächspartner deutlich machen. Er hat eine eigene Praxis und bietet Kinderturnen bei der DJK, einem großen Würzburger Sportverein an. Er arbeitet mit der integrativen Kita zusammen, in der sein Partner tätig ist.

Die Ermittler müssen nun in mühsamer Kleinarbeit vergleichen, ob sie Hinweise darauf finden, ob die Tatorte auf den Bildern und Filmen übereinstimmen mit den durchsuchten Gebäuden. "Die Täter achten heute vielfach darauf, dass keine Hinweise zu sehen sind, die Rückschlüsse darauf zulassen", versichern Experten.

An der Durchsuchung hatten auch drei Kripo-Beamte aus dem niedersächsischen Cloppenburg bei Vechta teilgenommen. Von einem aktuellen Fall in ihrem Bereich hatte es Hinweise nach Würzburg gegeben.

In Cloppenburg war vergangene Woche ein 50-Jähriger wegen Besitzes von Kinderpornografie zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Bei einer Hausdurchsuchung waren bei ihm 800 Dateien mit Kinderpornografie gefunden worden. Nach Würzburg hatten aber dort noch laufende Ermittlungen geführt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat für Hinweise aus der Bevölkerung eine Hotline eingerichtet hat. Die Hotline ist unter 0800/7733744 von 8 bis 22 Uhr auch am Wochenende zu erreichen. (mit dpa)

