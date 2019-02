18:14 Uhr

Verdi ruft auch zu Warnstreiks am Donnerstag auf Bayern

Auch am Donnerstag gehen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern weiter. Die Gewerkschaft Verdi ruft dazu auf, in München die Arbeit niederzulegen.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst Bayerns gehen auch am Donnerstag weiter. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen in München aufgerufen. Vor dem Schloss Nymphenburg (11.00 Uhr) sollen sich die Arbeitnehmer zu einer "Flashmob-Aktion" versammeln. Zum Streik aufgerufen sind unter anderem Mitarbeiter der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, der Regierung von Oberbayern und des Deutschen Museums.

"Wenn Arbeitgeber in der zweiten Runde von Lohnverhandlungen kein Angebot vorlegen, kann man das durchaus als schäbiges Verhalten bezeichnen", begründete Münchens Verdi-Chef, Heinrich Birner, den Warnstreik in München. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro. (dpa/lby)

