Lastenfahrräder sind Wahlkampfthema - wie verbreitet sind sie schon in Bayern?

Plus Lastenfahrräder sind längst nicht mehr nur ein Großstadtphänomen. Sie werden immer populärer. Wie auch kleine Kommunen in Bayern Cargobikes inzwischen fördern.

Lastenfahrräder sind nun wahrlich keine neue Erfindung. Faktisch gibt es sie schon viele Jahrzehnte, sie waren früher eher Transportmittel wenig betuchter Menschen aus Handwerk und Haustür-zu-Haustür-Handel. Seit einigen Jahren verbreitet sich die moderne Version der Lastenfahrräder, nun auch Cargobikes genannt, immer mehr – auch in Bayern.