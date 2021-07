Mit diesen Maßnahmen sollen Fahrgäste Busse und Trams wieder schätzen lernen

Plus Die öffentlichen Verkehrsunternehmen planen nach der Corona-Delle eine Großoffensive. Die soll Bürgern und der Umwelt zugutekommen.

Busse, S-Bahnen und Trams sind auch während der härtesten Lockdowns der Corona-Zeit zuverlässig gefahren, aber die vergangenen eineinhalb Jahre haben den öffentlichen Nahverkehr schwer zugesetzt. Viele Kunden sind aus Sorge wegen einer Ansteckung aufs Auto oder Fahrrad umgestiegen.