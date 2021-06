Warum Fahrschüler im Moment länger auf ihre Prüfungen warten müssen

Plus Immer öfter werden in Bayern Fahrprüfungen kurzfristig verschoben. Für die Prüflinge ist das ärgerlich - und kann sogar richtig teuer werden.

Johannes Ramold ist seine Ungeduld anzuhören. "Langsam habe ich keine Lust mehr zu warten", sagt der 21-Jährige. Schon vor Wochen hätte er seine praktische LKW-Prüfung abschließen sollen. "Vier Mal wurde sie jetzt schon vom Tüv abgesagt und verschoben, das kann einfach nicht sein", klagt Ramold. Als Grund für die verschobenen Prüfungen wurde ihm mal die Pandemie genannt, mal Krankheit oder Urlaub.