Polizei findet illegale Elektroschocker und Feuerwerk

Die Polizei hat bei einer Kontrolle in der Oberpfalz 32 verbotene Elektroschocker und fast 300 illegale Feuerwerkskörper im Auto eines Mannes gefunden.

Der aus Tschechien kommende 25-Jährige hätte für den Besitz der "Römischen Lichter" eine Sprengstofferlaubnis gebraucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 25 Jahre alte Autofahrer habe die Elektroschocker und das Feuerwerk am Dienstag in Waldsassen (Landkreis Tischenreuth) abgeben müssen. Laut Polizei musste er im Hinblick auf die zu erwartende Strafe einen Geldbetrag hinterlegen und durfte dann weiterfahren. Im Grenzgebiet zu Tschechien findet die Polizei immer wieder in Deutschland verbotenes Feuerwerk, da solche Pyrotechnik auf tschechischen Märkten hinter der Grenze oft verkauft wird.

