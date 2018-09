vor 57 Min.

Verletzte nach schwerer Explosion in Raffinerie nahe Ingolstadt Bayern

Auf einem Raffineriegelände östlich von Ingolstadt hat es in der Nacht eine schwere Explosion gegeben. Mindestens acht Menschen wurden dabei verletzt.

Großeinsatz auf dem Raffineriegelände der Firma Bayernoil nahe Ingolstadt: Am frühen Samstagmorgen hat es eine schwere Explosion auf einem Raffineriegelände in Vohburg an der Donau gegeben.

Schwere Explosion bei Raffinerie nahe Ingolstadt

Über die Ursache ist noch nichts bekannt. Die Polizei spricht derzeit von einem Großbrand und meldet acht Verletzte, von denen drei mit mittelschweren bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Über dem Gelände kreist ein Hubschrauber. Das Gebiet um die rund 130 Hektar große Raffinerie ist weiträumig abgesperrt, auch die Bundesstraße B16a ist in dem Bereich nicht befahrbar.

Die Polizei bittet alle Anwohner, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bewohner aus Irsching und Teilen Vohburgs, rund 1800 Personen, müssen ihre Wohnungen verlassen, die Polizei spricht von einer Vorsichtsmaßnahme.

Sie werden in der Turnhalle in Vohburg untergebracht und versorgt.

Großer Knall, heftige Druckwelle: Explosion auf Raffineriegelände

Augenzeugen berichten auf Twitter von einem großen Knall, der Anwohner im Umkreis von mehreren Kilometern aus dem Schlaf gerissen hat. Kurz nach dem Knall war am Nachthimmel weithin ein großes Leuchten zu sehen.

Auch eine Druckwelle soll im Osten von Ingolstadt zu spüren gewesen sein, einzelne Fensterscheiben von Häusern zerbarsten, an vielen Autos wurden die Alarmanlagen ausgelöst. (AZ)

Themen Folgen