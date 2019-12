vor 18 Min.

Verletzter stirbt nach schwerem Autounfall im Allgäu

Vor zwei Wochen wurde ein Mann bei einem Unfall auf der B12 im Landkreis Ostallgäu verletzt. Der Mann ist nun an seinen Verletzungen gestorben.

Zwei Wochen nach einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 12 bei Germaringen (Landkreis Ostallgäu) ist einer der Verletzten gestorben. Am 1. Dezember war ein 57-Jähriger mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren und frontal mit dem Wagen eines 40-Jährigen kollidiert. Dieser sei nun am Wochenende gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Um den Unfallhergang zu ergründen, habe die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen beauftragt. (dpa)

