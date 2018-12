13:26 Uhr

Vermeintlicher Einbrecher schlägt Tür ein Bayern

In Sonthofen alarmierten Nachbarn die Polizei, da ein Mann eine Wohnungstür eingeschlagen hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Bewohner handelte.

Ein vermeintlicher Einbrecher hat in Sonthofen im Vollrausch von sich aus die Polizei verständigt. Der 19-Jährige hatte in einem Lokal im Landkreis Oberallgäu einen über den Durst getrunken und auf dem Nachhauseweg am Montagmorgen sowohl seine Schuhe als auch seine Hausschlüssel verloren. Kurzerhand schlug er deswegen die Haustür ein, um in seine Wohnung zu gelangen.

Das teilte er anschließend auch der Polizei telefonisch mit. Die war aber bereits auf den Weg zu ihm: Zeugen hatten den jungen Mann an der Tür beobachtet und glaubten an einen Einbruch. Viel konnte der 19-Jährige den Polizisten allerdings nicht mehr sagen: Bei seiner Befragung verlor der Betrunkene das Bewusstsein und musste schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden. (dpa, lby)

