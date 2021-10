Zwei Tage und Nächte im Böhmerwald: Wie hunderte Menschen Julia suchten

Plus 45 Stunden haben 1400 Menschen die Achtjährige gesucht – bis zum Happy End. Die Rekonstruktion eines Einsatzes, der Deutschland und Tschechien in Atem hielt.

Das Allradfahrzeug der Bergwacht holpert über die Pfade des Böhmerwalds hinauf zum Gipfel des Cerchovs. Die Bergungsliege im Kofferraum quietscht bei jeder Wurzel ohrenbetäubend. Dominik Schönberger lenkt den Wagen routiniert durch den Matsch. Obwohl er vor zwei Wochen hier stundenlang durch den Wald gefahren ist, muss er manchmal innehalten und sich orientieren. Die dichten Bäume schirmen die letzten Sonnenstrahlen vom Waldboden ab, Nebelschwaden kriechen den Hang hinauf. „Man sieht hier den Wald vor lauter Bäumen nicht“, sagt er – und trifft es damit auf den Punkt. Das hat das Ganze ja so schwierig gemacht vor zwei Wochen. Für die achtjährige Julia, die nicht aus dem Wald fand. Und für 1400 deutsche und tschechische Einsatzkräfte, die sie nicht im Wald fanden.