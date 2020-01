vor 52 Min.

Vermisster Senior (81) tot im Wald gefunden

Ein 81-Jähriger, der seit Wochen vermisst wurde, ist tot im Wald gefunden wurde. Woran er starb.

Die Polizei hat einen vermissten Senior aus der Oberpfalz tot aufgefunden. Ein Jäger habe den verlassenen Wagen des 81-Jährigen in einem Waldstück bei Oberviechtach (Landkreis Schwandorf) nahe der tschechischen Grenze entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Suchaktion mit Hubschrauber und Hunden sei der Mann tot in der Nähe seines Autos gefunden worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr sich der Senior wohl mit seinem Fahrzeug fest, verließ dieses dann zu Fuß und brach im Wald zusammen, wo er verstarb. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder einen Suizid bestehen Polizeiangaben zufolge nicht.

Der Mann war am 1. Januar zuletzt auf Videoaufnahmen eines Geschäftes in Tschechien gesehen worden. Am 3. Januar hatten Angehörige ihn als vermisst gemeldet. Suchmaßnahmen und eine Öffentlichkeitsfahndung waren ohne Erfolg geblieben. (dpa)

