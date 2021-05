Vermögen

06.05.2021

Hier leben die reichsten Senioren Deutschlands

Plus In einer bundesweiten Rangliste belegen bayerische Landkreise die ersten neun Plätze. Ein Forscher erklärt, woran das liegt und spricht von einem „Vermögensdilemma".

Von Sophia Huber

Tiefblaues Wasser, strahlender Sonnenschein, auf dem See treiben ein paar Boote, an der Promenade locken Spitzenrestaurants – die Gegend um den Starnberger See ist traumhaft. Doch man muss es sich leisten können, hier zu leben. Einen Hinweis gibt der Blick in die Getränkekarte eines Restaurants in Starnberg: 0,75 Liter Wasser kosten 8,70 Euro. So überrascht es nicht, dass der Landkreis Starnberg die Liste der reichsten Senioren anführt.

