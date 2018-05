vor 19 Min.

Vermummter mit Messer überfällt Tankstelle Bayern

Ein unbekannter Mann hat am Samstag eine Tankstelle in Immenstadt überfallen. Die Polizei ermittelt.

Ein unbekannter Mann hat am Samstag eine Tankstelle in Immenstadt überfallen. Nachdem der Täter mehrere hundert Euro erbeutete, flüchtete er auf einem Fahrrad.

In Immenstadt hat ein unbekannter Täter eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Samstag gegen 20 Uhr in die Tankstelle, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Sein Gesicht hatte der Täter vermummt. Nachdem er mehrere hundert Euro erbeutet hatte, stürmte er aus dem Verkaufsraum und flüchtete mit einem Fahrrad. Das meldet die Kriminalpolizei Kempten.

Polizei: Täter wohl männlich und spricht mit ausländischem Akzent

Laut Polizeiangaben ist der Täter wohl männlich und spricht mit ausländischem Akzent. Er sei zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß; zum Zeitpunkt der Tat habe er einen dunkelroten Kapuzenpullover getragen, so die Polizei weiter. Außerdem soll er eine gelbe Henkeltasche bei sich getragen haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich telefonisch unter der Nummer 0831/9909-0 zu melden. (AZ)

Themen Folgen