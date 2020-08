20:25 Uhr

Verrückter Sommer: Auf der Zugspitze hat es geschneit

Auf Deutschlands höchstem Berg ist es derzeit winterlich. Nach den vergangenen nass-kühlen Tagen werden aber schon bald wieder höhere Temperaturen erwartet.

Von Stephanie Sartor

Zugegeben: Die vergangenen nass-kühlen Tage waren wenig sommerlich. 15 Grad und Regen, das ist nicht gerade Badeseewetter. Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, war es allerdings noch deutlich kälter – und sogar richtig winterlich. Denn es hat tatsächlich geschneit. Mitten im Sommer.

Wetterdienst meldete 20 Zentimeter Schnee auf der Zugspitze

20 Zentimeter Schnee meldete der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen. Und passend zur winterlichen Anmutung herrschten auf dem Berg eiskalte Temperaturen um die Nullgradgrenze. Im Laufe der nächsten Tage werden dann aber wieder höhere Werte erwartet, am Freitag sogar zwölf Grad – vielleicht eine willkommene Abkühlung für alle, die vom Schwitzen im Tal genug haben. Denn in Bayern wird es nach dem Regen-Intermezzo nun wieder richtig warm. 28 Grad und mehr sind in den nächsten Tagen durchaus drin, vielerorts soll es sogar noch deutlich heißer werden. (mit dpa)

