Verschwörungstheorien

vor 31 Min.

Sind Reform- und Waldorfschulen ein "Sammelbecken für Verschwörungstheorien"?

Demo auf dem Hellmairplatz in Landsberg am Lech. Schon Ende 2020 war das Thema einer Demonstration „Was macht die Maske mit unseren Kindern?“.

Plus Waldorfanhänger treten bei Querdenken-Demos auf, viele verweigern die Maskenpflicht. Was hat die Schulform damit zu tun?

Von Sophia Huber

Ein Lehrer seiner Schule als Sprecher auf Querdenken-Demos. Das war der Punkt, an dem Hartmut Semar klar war: Er muss als Geschäftsführer der Freien Waldorfschule in Ulm Haltung zeigen. "Ein krasser Schnitt, der nötig war", sagt er heute. Der Fall an der Ulmer Waldorfschule kam im März vor Gericht. Der Lehrer, der unter anderem die Maske im Unterricht verweigert hatte, wurde entlassen.

Themen folgen