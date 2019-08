vor 16 Min.

Viehscheid 2019: Termine im Allgäu

Am Mittwoch, 11. September, findet in Bad Hindelang der erste Viehscheid im Allgäu statt. Alle Termine finden Sie bei uns.

Beim Viehscheid 2019 im Allgäu werden die Tiere aus den Alpen und Almen ins Tal gebracht. Hier finden Sie die Termine für den diesjährigen Almabtrieb.

Tausende Tiere strömen die Berge hinab ins Tal. Wenn der Alpsommer im September im Allgäu endet, dann ist Viehscheid-Zeit. Hirten bringen die Tiere vor Einbruch der kalten Jahreszeit in die Höfe zurück. Dabei wird das Tier, das an der Spitze läuft, das Kranzrind, besonders geschmückt. Angekommen in den Orten, feiern die Hirten zusammen mit den Bewohnern und Schaulustigen Dorffeste.

Viehscheid 2019 im Allgäu: Herden werden auf dem Scheidplatz getrennt

Im Allgäu nennt man den Almabtrieb Viehscheid. Der Begriff kommt daher, dass die Herden der verschiedenen Bauern üblicherweise in den Gemeinden auf einem Scheidplatz getrennt werden. Dort erhält der jeweilige Besitzer seine Rinder nach der Sommersaison in den Bergen zurück.

Insgesamt werden jedes Jahr im Sommer in Bayern etwa 55.000 Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde auf die hoch gelegenen Alpen und Almen gebracht. Nach etwa 100 Tagen nehmen die Hirten Abschied von den Bergen und kehren vor Einbruch der kalten Jahreszeit mit den Tieren auf die Höfe zurück.

Almabtrieb 2019: Viehscheid-Termine im Überblick und in der Karte

Mittwoch, 11.09. bis Donnerstag, 12.09.

Bad Hindelang: Mittwoch, den 11.09. ab 08.30 Uhr

Schöllang: Donnerstag, den 12.09. ab 09.00 Uhr

Freitag, 13.09.

Oberstdorf: Freitag, 13.09. ab 09.00 Uhr

Oberstaufen: Freitag, den 13.09. ab 08.30 Uhr

Balderschwang: Freitag, den 13.09. ab 10.00 Uhr

Samstag, 14.09. und Sonntag, 15.09.

Kranzegg: Samstag, den 14.09. ab 09.15 Uhr

Seeg: Samstag, den 14.09. ab 13.00 Uhr

Jungholz: Samstag, den 14.09. ab 10.00 Uhr

Grän/Haldensee: Samstag, den 14.09. ab 11.00 Uhr

Maierhöfen: Samstag, den 14.09. ab 11.30 Uhr

Pfronten-Heitlern: Samstag, den 14.09. Uhrzeit steht noch nicht fest

Schwangau, OT Hohenschwangau: Samstag, den 14.09. ab 12.30 Uhr

Nesselwängle: Sonntag, den 15.09. ab 11.30 Uhr

Montag, 16.09. bis Donnerstag 19.09.

Buching: Montag, den 16.09. ab 09.30 Uhr

Nesselwang: Montag, 16.09. ab 10.00 Uhr

Gunzesried: Dienstag, den 17.09. ab 09.00 Uhr

Wertach: Mittwoch, den 18.09. ab 09.00 Uhr

Kleinwalsertal/Riezlern: Donnerstag, den 19.09. ab 08.15 Uhr

Bolsterlang: Donnerstag, den 19.09. ab 09.00 Uhr

Freitag, 20.09.

Unterjoch: Freitag, den 20.09. ab 10.00 Uhr

Thalkirchdorf: Freitag, den 20.09. ab 09.00 Uhr

Schattwald: Freitag, den 20.09. ab 13.00 Uhr

Samstag, 21.09.

Immenstadt: Samstag, den 21.09. ab 09.00 Uhr

Pfronten-Röfleuten: Samstag, den 21.09. ab 10.00 Uhr

Eisenberg/Zell: Samstag, den 21.09. ab 10.15 Uhr

Wengen/Weitnau: Samstag, den 21.09. ab 12.30 Uhr

Tannheim: Samstag, den 21.09. ab 11.00 Uhr

Obermaiselstein: Samstag, den 21.09. ab 09.00 Uhr

Missen: Samstag, den 21.09. ab 09.30 Uhr

Oy-Mittelberg/Haslach/Grüntensee: Samstag, den 21.09. ab 11.00 Uhr

Samstag, 28.09.

Haldenwang: Samstag, den 28.09. ab 10.00 Uhr

Donnerstag, 03.10.

Memhölz/Hupprechts: Donnerstag, den 3.10. ab 11.00 Uhr

