30.03.2019

Viel Mitgefühl für Friedberger Käse-Dieb

Franz S. hat nach eigener Aussage zu wenig Geld zum Leben. Ähnliche Fälle endeten mit Haft

Von Tom Trilges

Der „Käse-Dieb“ von Friedberg, Franz S.*, hat in den vergangenen Tagen eine Welle der Hilfsbereitschaft in Schwaben ausgelöst. Der 87-Jährige hatte vor einer Woche in einem Verbrauchermarkt Käse im Wert von 4,55 Euro gestohlen und begründete die Tat mit „Geld- und Hungersnot“. Der frühere Schreiner lebt in Gersthofen (Kreis Augsburg) von Grundsicherung, ihm bleiben nach eigener Aussage 200 Euro pro Monat zum Leben.

Zahlreiche Menschen wollen den Senior unterstützen. Eine Nutzerin zeigt sich auf Facebook empört: „Es ist unglaublich, dass es in Deutschland und in der EU überhaupt Menschen geben kann, die trotz Arbeit nicht genügend Geld haben, um über die Runden zu kommen. Ein herzliches ,Danke’ an die Politik.“ Eine weitere Frau meldete sich ebenfalls über Facebook und glaubt, dass solche Fälle häufiger werden: „Auf die Idee kommen in ein paar Jahren auch jede Menge Rentner, denen ihre hart erarbeitete Rente hinten und vorne nicht reicht.“ Die AWO Schwaben bot Franz S. Hilfe in Form einer warmen Mahlzeit pro Woche an.

Juristisch droht dem 87-Jährigen eine empfindliche Strafe, da er bereits vor zwei Jahren im selben Geschäft gestohlen hatte. Daniela Lichti-Rödl, Pressesprecherin des Amtsgerichts Aichach, sagt: „Der Strafrahmen liegt bei einer Geld- bis hin zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.“ Beim ersten Fall gebe es meist eine Geldauflage, Wiederholungstäter müssten mit höheren Geldbußen oder einer Bewährungsstrafe rechnen. In den vergangenen Jahren machten vergleichbare Fälle in Bayern Schlagzeilen: Besonders „Oma Ingrid, die vor Hunger klaute“, sorgte für Aufmerksamkeit. Die Rentnerin aus Bad Wörishofen (Unterallgäu) beging etliche Diebstähle – etwa von Kosmetikartikeln und Haarklammern – und musste für mehrere Monate ins Gefängnis. Spektakulär ist der Fall eines Augsburger Seniors, der insgesamt bereits 25 Jahre im Gefängnis verbrachte. Unter anderem hatte er die Jacke einer Imbiss-Kundin gestohlen. Als Motiv nannte er seine Altersarmut. *Name geändert

